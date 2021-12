“Un casino che non ci aiuta”: caos Chelsea dopo l’intervista di Lukaku (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tecnico del Chelsea Tuchel bacchetta Lukaku dopo le sue recenti dichiarazioni riguardanti un possibile ritorno all’Inter. “Le frasi di Lukaku? Non mi sono piaciute: hanno generato un casino di cui non avevamo bisogno e che non ci aiuta”. Non si è fatta attendere la replica del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel alle dichiarazioni del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tecnico delTuchel bacchettale sue recenti dichiarazioni riguardanti un possibile ritorno all’Inter. “Le frasi di? Non mi sono piaciute: hanno generato undi cui non avevamo bisogno e che non ci”. Non si è fatta attendere la replica del tecnico delThomas Tuchel alle dichiarazioni del Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

