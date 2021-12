Un anno di politica. Dalle Terme alle elezioni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ridare vita alle Terme Campione-Caruso. È l’appello lanciato da Luciano Conforti, ex assessore al Lavoro del Comune di Salerno ed ex consigliere comunale nelle file del Pdl. Da consigliere comunale, negli anni dal 1997 al 2000 ha infatti tentato di recuperare le antiche Terme, ormai finite nel dimenticatoio. Tante le battaglie condotte in occasione dei Consigli Comunali e Commissioni Consiliari, focalizzate al recupero delle ex Terme. FEBBRAIO Mara Carfagna nomina un deluchiano e, in Forza Italia, scoppia la polemica. Piercamillo Falasca è stato infatti nominato da Mara Carfagna suo consigliere al ministero per il Sud e la coesione territoriale. “Sono emozionato e onorato della proposta”, disse il diretto interessato. “Con la pandemia in corso, aiuterò come potrò la Ministra Carfagna nel compito importante e delicato ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ridare vitaCampione-Caruso. È l’appello lanciato da Luciano Conforti, ex assessore al Lavoro del Comune di Salerno ed ex consigliere comunale nelle file del Pdl. Da consigliere comunale, negli anni dal 1997 al 2000 ha infatti tentato di recuperare le antiche, ormai finite nel dimenticatoio. Tante le battaglie condotte in occasione dei Consigli Comunali e Commissioni Consiliari, focalizzate al recupero delle ex. FEBBRAIO Mara Carfagna nomina un deluchiano e, in Forza Italia, scoppia la polemica. Piercamillo Falasca è stato infatti nominato da Mara Carfagna suo consigliere al ministero per il Sud e la coesione territoriale. “Sono emozionato e onorato della proposta”, disse il diretto interessato. “Con la pandemia in corso, aiuterò come potrò la Ministra Carfagna nel compito importante e delicato ...

