Un anno di parole nuove (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ed eccoci alla fine del 2021, un anno che certamente ricorderemo per un sacco di motivi diversi, un anno dal finale rocambolesco, fra varianti e varianti delle varianti, dosi che si moltiplicano come i pani e i pesci e una comunicazione da parte delle istituzioni che più confusa e fatta male davvero non si può, per commentare la quale probabilmente dovrei scrivere un libro intero. Che, però, ne sono quasi certo, non sarebbe letto proprio da chi dovrebbe… e quindi ci troveremmo al punto di partenza. Parliamo quindi d'altro e, in particolare, di come le parole che diciamo e che diremo possono influenzare la nostra percezione della realtà e, di conseguenza, trasformarsi letteralmente in chimica e comportamenti. Ecco quindi il mio breve vademecum per affrontare con lo spirito giusto e le parole giuste le ultime ore del ...

