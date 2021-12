Un 2021 indimenticabile: rivivi l'anno d'oro (e azzurro) dello sport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 è stato un anno incredibile per lo sport. I moltissimi trionfi azzurri (dall'Europeo di calcio agli ori olimpici e paralimpici), qualche delusione (la mancata qualificazione diretta della ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilè stato unincredibile per lo. I moltissimi trionfi azzurri (dall'Europeo di calcio agli ori olimpici e paralimpici), qualche delusione (la mancata qualificazione diretta della ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Rico… - RaiNews : E' morto oggi l'indimenticabile Robertino con Troisi e l'ipocondriaco Sergio con Verdone - ely_taetae : se potete rispondere grazie per aver reso questo 2021 indimenticabile, grazie a tuttx voi per averne fatto parte e… - LuigiF97101292 : RT @Agenzia_Ansa: E' morto improvvisamente nella sua casa di Roma il popolare attore Renato Scarpa, indimenticabile Robertino di Ricomincio… - CorriereAlbaBra : Gli argomenti che hanno interessato di più i lettori nell'ultimo anno? Il 2021 - un anno come il 2020 strano, diffi… -