Ultime Notizie Serie A: parlano Buffon e Pessina, Capello così sul campionato (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.10 – Capello: «Allegri non doveva tornare, Insigne sbaglia. Scudetto? Dico Inter» – Fabio Capello, nella sua intervista al Messaggero, ha toccato diversi temi riguardanti la Serie A: ecco le sue dichiarazioni. L’intervista Ore 9.00 – Buffon: «Mai pentito del ritorno a Parma. Quando tornai alla Juve era tutto diverso» –Gianluigi Buffon, portiere del Parma, si è raccontato in una lunga intervista: ecco le sue dichiarazioni al Corriere della Sera. Le dichiarazioni Ore 8.20 – Atalanta, Pessina: «Gli ultimi stop ci hanno sorpresi, è il momento di lavorare di più» – Matteo Pessina, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 9.10 –: «Allegri non doveva tornare, Insigne sbaglia. Scudetto? Dico Inter» – Fabio, nella sua intervista al Messaggero, ha toccato diversi temi riguardanti laA: ecco le sue dichiarazioni. L’intervista Ore 9.00 –: «Mai pentito del ritorno a Parma. Quando tornai alla Juve era tutto diverso» –Gianluigi, portiere del Parma, si è raccontato in una lunga intervista: ecco le sue dichiarazioni al Corriere della Sera. Le dichiarazioni Ore 8.20 – Atalanta,: «Gli ultimi stop ci hanno sorpresi, è il momento di lavorare di più» – Matteo, ...

