Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 18:10 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio stasera misura Gianna da lunedì 3 gennaio Lombardia Piemonte Lazio Sicilia e ne arriva l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia la scorsa settimana non ci sono stati i cambi di colore Dunque a Liguria Veneto Friuli Venezia Giulia le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria si aggiungono le 4 che da lunedì cambieranno fascia portando a 11 su 21 il totale delle regioni o province autonome Gialle i PM di Roma Indaga per omicidio colposo in relazione alla morte dell’attore Paolo Calissano trovato privo di vita nella notte nel suo appartamento nel quartiere Balduina Roma la fattispecie penale per la quale si procede è legata alle esigenze di fare una serie di accertamenti tra cui l’autopsia che già è stata disposta ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale studio stasera misura Gianna da lunedì 3 gennaio Lombardia Piemonte Lazio Sicilia e ne arriva l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia la scorsa settimana non ci sono stati i cambi di colore Dunque a Liguria Veneto Friuli Venezia Giulia le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria si aggiungono le 4 che da lunedì cambieranno fascia portando a 11 su 21 il totale delle regioni o province autonome Gialle i PM diIndaga per omicidio colposo in relazione alla morte dell’attore Paolo Calissano trovato privo di vita nella notte nel suo appartamento nel quartiere Balduinala fattispecie penale per la quale si procede è legata alle esigenze di fare una serie di accertamenti tra cui l’autopsia che già è stata disposta ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano s… - Corriere : In Germania calano i contagi, dopo il lockdown dei non vaccinati: in 24 giorni i casi da 74 mila a 10.100 - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo record di positivi in Italia. Oggi sono 144.243 i casi di Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1… - cronacadiroma : Al funerale rissa tra parenti a Testaccio: sul posto l'ambulanza #Funerale #rissa #ultime-notizie -