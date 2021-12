Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 17:10 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale per Trani in zona gialla da lunedì 3 gennaio Lombardia Piemonte Lazio Sicilia e in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia la scorsa settimana non ci sono stati i cambi di colore Dunque Liguria Marche Veneto Friuli Venezia Giulia le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria si aggiungono le 4 che da lunedì cambieranno fascia portando a 11 su 21 e il totale delle regioni o province autonome Gialle cresce al 12,9% il tasso di occupazione delle terapie Intensive contro 10,7 di una settimana fa per le aree mediche andato sala 17 1 dalle 13:09 secondo il monitoraggio settimana dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’incidenza settimanale dei casi covid è più che raddoppiata 783 casi per 100.000 abitanti tra il 24 e il ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale per Trani in zona gialla da lunedì 3 gennaio Lombardia Piemonte Lazio Sicilia e in arrivo l’ordinanza del ministro della Salute per il passaggio di fascia la scorsa settimana non ci sono stati i cambi di colore Dunque Liguria Marche Veneto Friuli Venezia Giulia le province autonome di Trento e Bolzano e la Calabria si aggiungono le 4 che da lunedì cambieranno fascia portando a 11 su 21 e il totale delle regioni o province autonome Gialle cresce al 12,9% il tasso di occupazione delle terapie Intensive contro 10,7 di una settimana fa per le aree mediche andato sala 17 1 dalle 13:09 secondo il monitoraggio settimana dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’incidenza settimanale dei casi covid è più che raddoppiata 783 casi per 100.000 abitanti tra il 24 e il ...

