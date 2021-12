Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 16:10 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in una settimana o micronesia Imposta sulle altre dopo la Delta ormai la principale variante in Francia con una progressione significativa negli ultimi giorni e quanto emerge dalle dichiarazioni delle autorità in virtù dei risultati dei tamponi Deere 62 4% dei test rivela un profilo compatibile con omicron un dato incontrovertibile impressionante a confronto con la precedente settimana quando tre positivi soltanto il 15% risulta affetto da omicron un epilogo già annunciato lo scorso XXII dicembre dal ministro della sanità francese Olivier veran omicron sarà determinante in Francia tra Natale e Capodanno è stato trovato morto nella sua casa a Roma la torre genovese Paolo Calissano celebre volto soprattutto in serie TV di successo negli anni ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in una settimana o micronesia Imposta sulle altre dopo la Delta ormai la principale variante in Francia con una progressione significativa negli ultimi giorni e quanto emerge dalle dichiarazioni delle autorità in virtù dei risultati dei tamponi Deere 62 4% dei test rivela un profilo compatibile con omicron un dato incontrovertibile impressionante a confronto con la precedente settimana quando tre positivi soltanto il 15% risulta affetto da omicron un epilogo già annunciato lo scorso XXII dicembre dal ministro della sanità francese Olivier veran omicron sarà determinante in Francia tra Natale e Capodanno è stato trovato morto nella sua casa ala torre genovese Paolo Calissano celebre volto soprattutto in serie TV di successo negli anni ...

