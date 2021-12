Ultime Notizie Roma del 31-12-2021 ore 14:10 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio il corpo senza vita della torre Paolo Calissano è stato trovato nella sua abitazione Romana nato a Genova 54 anni fa è diventato un volto celebre della fiction negli anni 90 2000 secondo una prima ipotesi sarebbe deceduto per un mix di farmaci nell’abitazione della quartiere Balduina sono state ritrovate diverse confezioni di medicinali psicofarmaci creatura se ne va a fare per una forma di depressione di cui soffriva il decreto legge contenente misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19 in materia di sorveglianza sanitaria che comprende le nuove regole per la quarantena è super Green Park è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale entra in vigore oggi 31 dicembre le nuove regole sulla 40 era in vigore già da ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla stazione da parte di Francesco Vitale in studio il corpo senza vita della torre Paolo Calissano è stato trovato nella sua abitazionena nato a Genova 54 anni fa è diventato un volto celebre della fiction negli anni 90 2000 secondo una prima ipotesi sarebbe deceduto per un mix di farmaci nell’abitazione della quartiere Balduina sono state ritrovate diverse confezioni di medicinali psicofarmaci creatura se ne va a fare per una forma di depressione di cui soffriva il decreto legge contenente misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da covid-19 in materia di sorveglianza sanitaria che comprende le nuove regole per la quarantena è super Green Park è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale entra in vigore oggi 31 dicembre le nuove regole sulla 40 era in vigore già da ...

