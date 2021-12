Uk, Omicron ormai dominante, ma rischio di ricovero inferiore almeno del 40% rispetto a Delta: gli studi e i dati su ricoveri e decessi (Di venerdì 31 dicembre 2021) ormai nel Regno Unito non ha più senso specificare il numero di casi Omicron registrati sul totale dei contagi quotidiani di Covid-19 perché la variante identificata in Sudafrica è ritenuta responsabile di oltre il 90% dei casi positivi. La nuova prassi presentata dall’Agenzia per la Salute britannica UKHSA (UK Health Security Agency) conferma la preannunciata tendenza di Omicron ad imporsi rapidamente come variante dominante. Il Regno Unito ha identificato mercoledì altri 40mila casi che hanno portato il totale dei contagi Omicron a oltre 210.000 di cui quasi 182mila nella sola Inghilterra con la capitale Londra che accentra il picco più alto: 45mila casi. Fuori dal Sudafrica la Gran Bretagna (un totale di oltre 183mila casi ieri) sta facendo da battistrada per il trend di Omicron in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021)nel Regno Unito non ha più senso specificare il numero di casiregistrati sul totale dei contagi quotidiani di Covid-19 perché la variante identificata in Sudafrica è ritenuta responsabile di oltre il 90% dei casi positivi. La nuova prassi presentata dall’Agenzia per la Salute britannica UKHSA (UK Health Security Agency) conferma la preannunciata tendenza diad imporsi rapidamente come variante. Il Regno Unito ha identificato mercoledì altri 40mila casi che hanno portato il totale dei contagia oltre 210.000 di cui quasi 182mila nella sola Inghilterra con la capitale Londra che accentra il picco più alto: 45mila casi. Fuori dal Sudafrica la Gran Bretagna (un totale di oltre 183mila casi ieri) sta facendo da battistrada per il trend diin ...

