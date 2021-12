Ufficiale | Osimhen salta la Coppa d’Africa

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Victornon parteciperà alla: l’ufficialità della notizia è arrivata con la lista aggiornata dei convocati della Nigeria in cui non figura il 23enne attaccante di Lagos del Napoli. Lui stesso aveva fatto filtrare la notizia della rinuncia allaper scongiurare una guerra legale tra il club azzurro e la federazione L'articolo

Victor Osimhen non parteciperà alla Coppa d'Africa. A renderlo ufficiale è proprio la federcalcio della Nigeria, che attraverso i propri canali ha comunicato delle variazioni nell'elenco dei convocati per la Coppa d'Africa. Dopo le tante voci della giornata di ieri, questa mattina è arrivata l'ufficialità: Victor Osimhen non prenderà parte alla prossima Coppa d'Africa, in programma dal 9 gennaio. L'attaccante del Calcio Napoli, risultato positivo al Covid-19 e non in perfette condizioni fisiche a causa del virus. Roma, 31 dic. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: l'attaccante del Napoli Victor Osimhen salta la Coppa d'Africa. La Nigeria ha inserito al suo posto un altro giocatore. Victor Osimhen, attaccante del Napoli e della Nigeria, risultato nuovamente positivo al Covid-19, ha ufficialmente rinunciato a partecipare alla prossima Coppa d'Africa.