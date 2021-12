U&D: Gianni Sperti è il nuovo tronista? Ecco la verità (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da giorni si vocifera la possibilità che Gianni Sperti possa diventare il nuovo tronista di Uomini e Donne. Ecco la verità Gianni Sperti è tra i personaggi più di spicco di Uomini e Donne, storico programma che va in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Lo showman fa parte del dating L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Da giorni si vocifera la possibilità chepossa diventare ildi Uomini e Donne.laè tra i personaggi più di spicco di Uomini e Donne, storico programma che va in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. Lo showman fa parte del dating L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

ladyonorato : Otto casi di miocardite post vaccino Pfizer in bimbi di età 5/11 anni riportati negli USA. Fatelo leggere al vostro… - juventusfc : Il miglior difensore del 2021 è lui. S-U-P-E-R @bonucci_leo19 ?? #GlobeSoccerAwards2021 - sampdoria : ?? | OFFICIAL U.C. #Sampdoria: comunicato stampa del 27 dicembre 2021. - waltervetrida : RT @AKFansRage: Valimai Certified U/A ??? #ValimaiCertifiedUA #Valimai #AjithKumar @AKFansRage - annropo : @furbymemi01 UAA MARO MA NON CI SONOOOOOO?????? L'?? U LO STESSO -