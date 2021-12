Tuttosport: il Napoli chiede 20 milioni al Toronto per liberare Insigne a gennaio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto scrive Tuttosport, il Napoli chiede 20 milioni per lasciar partire Insigne per il Canada già nel mese di gennaio. Probabile che il presidente del Toronto incontri personalmente De Laurentiis per trovare un accordo sul prezzo: Manning vorrebbe una cifra simbolica. “Lorenzo Insigne potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. È un’ipotesi difficile, ma non va esclusa. Nell’incontro programmato tra Insigne e i dirigenti del Toronto, attesi in Italia il 3 gennaio, il Magnifico leggerà l’offerta che gli verrà prospettata dai canadesi. Non è escluso che il presidente Bill Manning decida di incontrare De Laurentiis per trovare un accordo sul prezzo. Vorrebbe ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 31 dicembre 2021) Secondo quanto scrive, il20per lasciar partireper il Canada già nel mese di. Probabile che il presidente delincontri personalmente De Laurentiis per trovare un accordo sul prezzo: Manning vorrebbe una cifra simbolica. “Lorenzopotrebbe lasciare ilgià a. È un’ipotesi difficile, ma non va esclusa. Nell’incontro programmato trae i dirigenti del, attesi in Italia il 3, il Magnifico leggerà l’offerta che gli verrà prospettata dai canadesi. Non è escluso che il presidente Bill Manning decida di incontrare De Laurentiis per trovare un accordo sul prezzo. Vorrebbe ...

Advertising

napolista : Tuttosport: il #Napoli chiede 20 milioni al Toronto per liberare #Insigne a gennaio Il presidente del Toronto potr… - tuttosport : #Covid, sospiro di sollievo per il #Napoli: tutti negativi - Luxgraph : Ufficiale, niente Coppa d'Africa per Osimhen - napolista : #Sabatini: «Mi piacerebbe ripartire da un club storico come il #Napoli» A Tuttosport: «Vlahovic? Appartiene alla c… - Luxgraph : Covid, sospiro di sollievo per il Napoli: tutti negativi -