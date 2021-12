Tutti i personaggi famosi morti nel 2021 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nostro video saluto a tanti personaggi famosi morti nel 2021, da Raffaella Carrà a Franco Battiato, da Lina Wertmuller a Jean-Paul Belmondo e volti noti dello spettacolo italiano. Quest'anno ha portato via con sé moltissime personalità dello spettacolo, dalla tv alla musica al cinema, e noi di Movieplayer abbiamo voluto rendere omaggio molti dei volti noti che ci hanno lasciato con un video che raccoglie i personaggi famosi morti nel 2021, da Raffaella Carrà a Franco Battiato e Lina Wertmuller. Ecco il video: Già a inizio anno sono venute a mancare diverse personalità del piccolo e grande schermo, lasciando il segno negli spettatori. A gennaio abbiamo perso la storica Frau Blucher di Frankenstein Junior, Cloris Leachman, oltre a volti storici della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il nostro video saluto a tantinel, da Raffaella Carrà a Franco Battiato, da Lina Wertmuller a Jean-Paul Belmondo e volti noti dello spettacolo italiano. Quest'anno ha portato via con sé moltissime personalità dello spettacolo, dalla tv alla musica al cinema, e noi di Movieplayer abbiamo voluto rendere omaggio molti dei volti noti che ci hanno lasciato con un video che raccoglie inel, da Raffaella Carrà a Franco Battiato e Lina Wertmuller. Ecco il video: Già a inizio anno sono venute a mancare diverse personalità del piccolo e grande schermo, lasciando il segno negli spettatori. A gennaio abbiamo perso la storica Frau Blucher di Frankenstein Junior, Cloris Leachman, oltre a volti storici della ...

Advertising

bolofficial0377 : @FrancescoOrdine In realtà il riscatto sociale è il motore del successo. Tutti i personaggi che hanno fatto la stor… - nxdlht : @Sabri469 esattamente mi sono affezionata veramente a tutti sia personaggi che attori - 3cinematographe : Non tutti i personaggi Marvel possono apparire sullo schermo! James Gunn ne rivela un paio che avrebbe voluto in Gu… - Marcella_IsBack : Almeno i nazisti le sperimentazioni le fecero su un ristretto numero di persone, i prigionieri dei campi. Qui abbia… - PromachosAthena : @antysocialx Concordo. Almeno per le resine condensate, se proprio non vogliono aumentare la resina E poi vorrei t… -