Tutte le sfide italiane del 2022 secondo Becchetti

La qualità della vita degli italiani dipende da una combinazione di scelte dall'alto e scelte dal basso. L'anno che verrà ci porta sfide importanti su entrambi i fronti. Sul primo ci lascia sul fiato sospeso la gestione della pandemia e gli effetti di una sua probabile attenuazione sulle scelte delle politiche economiche comunitarie e nazionali. I dati sono ancora parziali ma quello che stiamo vedendo nel Regno Unito dove la variabile Omicron si sta affermando è un aumento significativo della contagiosità accompagnato da una riduzione della letalità. Il dato sarebbe coerente con la teoria per la quale i virus attraverso le mutazioni ottengono il loro "obiettivo evolutivo" di sopravvivere più e meglio non uccidendo il paziente e dunque si affermano le mutazioni più contagiose e meno letali. Nel frattempo si è compreso quanto sia grave la carenza di conoscenze ...

