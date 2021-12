Tuanzebe-Napoli, Gerrard: “Vogliamo tenerlo. Futuro? Vi spiego” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si iniziano a fare sempre più calde le voci relative l’acquisto di Axel Tuanzebe, difensore attualmente all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Più fonti segnalano come i contatti fra il Napoli e i “Red Devils” si stiano intensificando al fine di chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Axel TuanzebeNapoli su Tuanzebe: parla Gerrard Come riporta independent.co.uk, il tecnico ha riferito che il difensore inglese è fondamentale nel suo scacchiere ma a decidere il Futuro saranno solo il ragazzo e il Manchester United. “Il Futuro è nelle mani di Axel e del Manchester United. Noi lo Vogliamo qui, ci piacerebbe tenerlo. Non lo vediamo solo come un prestito fino a fine ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si iniziano a fare sempre più calde le voci relative l’acquisto di Axel, difensore attualmente all’Aston Villa ma di proprietà del Manchester United. Più fonti segnalano come i contatti fra ile i “Red Devils” si stiano intensificando al fine di chiudere la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Axelsu: parlaCome riporta independent.co.uk, il tecnico ha riferito che il difensore inglese è fondamentale nel suo scacchiere ma a decidere ilsaranno solo il ragazzo e il Manchester United. “Ilè nelle mani di Axel e del Manchester United. Noi loqui, ci piacerebbe. Non lo vediamo solo come un prestito fino a fine ...

Ultime Notizie dalla rete : Tuanzebe Napoli Napoli - Tuanzebe, Giuntoli pronto a chiudere entro domenica Axel Tuanzebe vicinissimo al Napoli. Cristiano Giuntoli sta per mandare in porto una nuova operazione alla Anguissa. TUANZEBE - NAPOLI: CI SIAMO Il Napoli è pronto a regalare a Spalletti un nuovo rinforzo per la difesa. Secondo quanto riporta TMW, Axel Tuanzebe è ad un passo dalla squadra partenopea ' Cristiano ...

CALCIOMERCATO NAPOLI/ Insigne al Toronto è solo una questione di soldi? ...il momento d'accordo a concedere Tuanzebe in prestito con diritto di riscatto a fine stagion e. Calciomercato Juventus/ C'è Aubameyang nel mirino: scambio Lo Celso - Kulusevski? CALCIOMERCATO NAPOLI: ...

NAPOLI: TUANZEBE SEMPRE PIU' VICINO - Sportmediaset Sport Mediaset Morata, Tolisso-Inter, Diallo e Tuanzebe: il mercato e le news di oggi?? Ultime ore di 2021, e l’ultima grande indiscrezione di mercato dell’anno che continua a ricostruirsi: l’addio di Morata alla Juventus e tutte le altre notizie. Juventus: Morata ha detto sì, ma serve i ...

Napoli, nuova offerta al Manchester United per Tuanzebe Le ultime sul calciomercato del Napoli: il Fenerbahce non apre al prestito di Kim, la dirigenza alza l'offerta allo United per Tuanzebe. La situazione ...

