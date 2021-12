Trovato morto l’attore Paolo Calissano (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ stato Trovato morto nella tarda serata del 30 dicembre nella sua casa di Roma l’attore Paolo Calissano, 54 anni. A dare l’allarme – riportano Il Corriere della Sera e il Messaggero – è stata la compagna. Nel suo appartamento sarebbero stati trovati psicofarmaci. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale ed è stata disposta l’autopsia. Rampollo di una famiglia di imprenditori, Calissano era nato a Genova il 18 febbraio 1967. Dopo gli studi a Boston e le prime esperienze nei fotoromanzi, aveva debuttato al cinema (Palermo-Milano solo andata) e in tv, diventando noto al pubblico grazie a serie come General Hospital, La dottoressa Giò, Linda e il brigadiere e soprattutto grazie alle soap italiane Vivere, in cui interpretava il dottor Bruno De Carolis, e Vento di ponente, in ... Leggi su forzearmatenews (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ statonella tarda serata del 30 dicembre nella sua casa di Roma, 54 anni. A dare l’allarme – riportano Il Corriere della Sera e il Messaggero – è stata la compagna. Nel suo appartamento sarebbero stati trovati psicofarmaci. Sul posto sono arrivati carabinieri e medico legale ed è stata disposta l’autopsia. Rampollo di una famiglia di imprenditori,era nato a Genova il 18 febbraio 1967. Dopo gli studi a Boston e le prime esperienze nei fotoromanzi, aveva debuttato al cinema (Palermo-Milano solo andata) e in tv, diventando noto al pubblico grazie a serie come General Hospital, La dottoressa Giò, Linda e il brigadiere e soprattutto grazie alle soap italiane Vivere, in cui interpretava il dottor Bruno De Carolis, e Vento di ponente, in ...

