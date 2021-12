Trovato morto l’attore Paolo Calissano: “Ucciso da un mix di farmaci” (Di venerdì 31 dicembre 2021) l’attore Paolo Calissano, 54 anni, è stato Trovato senza vita nella sua casa a Roma, nel quartiere Balduina. Secondo i carabinieri, a ucciderlo è stato un mix di farmaci. Gli inquirenti stanno accertando se l’overdose sia stata volontaria o meno. Sul pavimento, sul comodino e in cucina sono state ritrovate pillole e diverse confezioni di medicinali che assumeva a causa della depressione per la quale era in cura. A dare l’allarme è stata la campagna dell’attore che per tutta la giornata non è riuscita a contattarlo, perciò ha avvertito le Forze dell’ordine. Alle 23 è stato, poi, Trovato il corpo nell’appartamento. Nato a Genova, Calissano era diventato un volto noto delle fiction e delle soap opera anni Novanta – Duemila. Dopo aver frequentato la Boston ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021), 54 anni, è statosenza vita nella sua casa a Roma, nel quartiere Balduina. Secondo i carabinieri, a ucciderlo è stato un mix di. Gli inquirenti stanno accertando se l’overdose sia stata volontaria o meno. Sul pavimento, sul comodino e in cucina sono state ritrovate pillole e diverse confezioni di medicinali che assumeva a causa della depressione per la quale era in cura. A dare l’allarme è stata la campagna delche per tutta la giornata non è riuscita a contattarlo, perciò ha avvertito le Forze dell’ordine. Alle 23 è stato, poi,il corpo nell’appartamento. Nato a Genova,era diventato un volto noto delle fiction e delle soap opera anni Novanta – Duemila. Dopo aver frequentato la Boston ...

