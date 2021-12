Tre tonnellate di cocaina purissima tra banane, arachidi e pepe. Maxi sequestro nell’area del porto di Gioia Tauro (Di venerdì 31 dicembre 2021) La droga era in tre container carichi di banane, sacchi di arachidi e pepe. Ben 3.128,205 chili di cocaina purissima sono stati sequestrati, in due distinte operazioni, dalla Guardia di finanza e dagli uomini delle Dogane nell’area del porto di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Un sequestro avvenuto nell’ambito di un’attività straordinaria, predisposta dal Comando provinciale di Reggio Calabria e dall’Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura i Palmi. Il conducente di un autoarticolato è stato arrestato. Alla droga si è arrivati attraverso una complessa attività di analisi di rischio e riscontri fattuali su oltre 3.000 contenitori provenienti dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) La droga era in tre container carichi di, sacchi di. Ben 3.128,205 chili disono stati sequestrati, in due distinte operazioni, dalla Guardia di finanza e dagli uomini delle Doganedeldi(Reggio Calabria). Unavvenuto nell’ambito di un’attività straordinaria, predisposta dal Comando provinciale di Reggio Calabria e dall’Ufficio delle Dogane di, sotto il coordinamento della Procura i Palmi. Il conducente di un autoarticolato è stato arrestato. Alla droga si è arrivati attraverso una complessa attività di analisi di rischio e riscontri fattuali su oltre 3.000 contenitori provenienti dal ...

