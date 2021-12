Trasporto aereo, con crisi Air Italy chiude anno nero. In 2022 scommessa Ita (Di venerdì 31 dicembre 2021) Peggio di così il 2021 per il Trasporto aereo italiano non poteva chiudere. Non che il settore abbia vissuto anni felici negli ultimi due decennii (tanto per non andare troppo in là nel tempo) ma l’anno che sta per chiudersi ha sommato una crisi dietro l’altra tra le compagnie aeree che operano nel nostro Paese, con un numero sempre più alto di lavoratori in cassa integrazione, e l’ultima è quella di Air Italy dove, senza una soluzione in extremis, da domani scattano i licenziamenti. Ma, intanto, l’orizzonte del 2022 appare carico di nubi e di incognite, a cominciare da quelle legate all’impatto del covid. La variante omicron ha già colpito il traffico aereo internazionali. I primi conti li ha già fatti, nei giorni scorsi, Aci ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Peggio di così il 2021 per ilitaliano non potevare. Non che il settore abbia vissuto anni felici negli ultimi due decennii (tanto per non andare troppo in là nel tempo) ma l’che sta perrsi ha sommato unadietro l’altra tra le compagnie aeree che operano nel nostro Paese, con un numero sempre più alto di lavoratori in cassa integrazione, e l’ultima è quella di Airdove, senza una soluzione in extremis, da domani scattano i licenziamenti. Ma, intanto, l’orizzonte delappare carico di nubi e di incognite, a cominciare da quelle legate all’impatto del covid. La variante omicron ha già colpito il trafficointernazionali. I primi conti li ha già fatti, nei giorni scorsi, Aci ...

