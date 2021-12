Transizione ecologica in ritardo. Ecco perché Cingolani va sfiduciato. Parla la deputata ambientalista Rossella Muroni: “Questo ministro dà ancora sussidi dalle fonti fossili” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una mozione di sfiducia per Roberto Cingolani che non ha difeso nemmeno il Superbonus, “introdotto dal governo Conte 2”. Rossella Muroni, deputata ambientalista di FacciamoEco, chiede un nuovo ministro “all’altezza” della sfida: “Non ha capito la sua missione”. L’azione di Cingolani è stata così negativa da richiedere una mozione di sfiducia? “Continua a fare delle interviste che Parlano di se stesso e non di quello che vuole fare per il Paese. Abbiamo voluto annunciare la mozione di sfiducia durante la votazione della Legge di Bilancio perché è stato raggiunto l’apice. Nel provvedimento non c’è nemmeno un avvio del taglio dei sussidi alle fonti fossili, che toglierebbe risorse alle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una mozione di sfiducia per Robertoche non ha difeso nemmeno il Superbonus, “introdotto dal governo Conte 2”.di FacciamoEco, chiede un nuovo“all’altezza” della sfida: “Non ha capito la sua missione”. L’azione diè stata così negativa da richiedere una mozione di sfiducia? “Continua a fare delle interviste cheno di se stesso e non di quello che vuole fare per il Paese. Abbiamo voluto annunciare la mozione di sfiducia durante la votazione della Legge di Bilancioè stato raggiunto l’apice. Nel provvedimento non c’è nemmeno un avvio del taglio deialle, che toglierebbe risorse alle ...

