Tragedia alla vigilia di Capodanno | morti in casa due fratelli L’allarme lanciato dai vicini

Una terribile notizia ha sconvolto la vigilia di Capodanno di Macerata. Alle ore 7 di venerdì 31 dicembre i vigili del fuoco sono stati allertati per un incendio all'interno di un'abitazione. A causa del rogo sono deceduti due fratelli, Alberto Cameli di 66 anni e la signora Anna di 65. Quest'ultima aveva delle disabilità e non ha avuto alcuno scampo insieme a lui. I primi ad accorgersi dell'accaduto sono stati i vicini delle due vittime, che avevano immediatamente contattato il 115 nella speranza di un epilogo migliore. Purtroppo però per Alberto Cameli e la sorella non c'era già più nulla da fare. I vigili del fuoco hanno proceduto allo spegnimento del rogo e quando tutte le fiamme sono state estinte, si è fatta la scoperta scioccante. All'interno della camera da letto c'era il cadavere della 66enne, mentre in ...

