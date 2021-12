Traffico Roma del 31-12-2021 ore 15:30 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto forti rallentamenti su via di Porta medaglia per incidente accaduto all’altezza di via Ardeatina attenzione invece sulla via Aurelia nei pressi di link per Monachino a Casal Lumbroso possibili rallentamenti per dell’olio sulla strada perso da un mezzo in transito è stata annullata da 10 km We run Rome la gara prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro è stato rimandato tutto alla prossima primavera per l’elevato rischio di contagio e potenziale aumento dei casi covid parliamo della trasporto pubblico in servizio oggi 31 dicembre le metropolitane la ferrovia Flaminio Montebello sino alle 2:30 di notte la Roma-lido invece terminerà il servizio alle 19:45 con le ultime partenze dai rispettivi capolinea di piramide Colombo ultima corsa alle 21 per bus tram e per la ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto forti rallentamenti su via di Porta medaglia per incidente accaduto all’altezza di via Ardeatina attenzione invece sulla via Aurelia nei pressi di link per Monachino a Casal Lumbroso possibili rallentamenti per dell’olio sulla strada perso da un mezzo in transito è stata annullata da 10 km We run Rome la gara prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro è stato rimandato tutto alla prossima primavera per l’elevato rischio di contagio e potenziale aumento dei casi covid parliamo della trasporto pubblico in servizio oggi 31 dicembre le metropolitane la ferrovia Flaminio Montebello sino alle 2:30 di notte la-lido invece terminerà il servizio alle 19:45 con le ultime partenze dai rispettivi capolinea di piramide Colombo ultima corsa alle 21 per bus tram e per la ...

