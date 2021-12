Traffico Roma del 31-12-2021 ore 11:30 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo veschi non si rilevano al momento particolari difficoltà sulle strade della capitale mentre fuori città sulla Roma L’Aquila per un abbonamento sono possibili rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli direzione Roma mi ricordo che a causa dell’elevato rischio di contagio è stata annullata la gara podistica We run Rome prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metro la stazione Re di Roma è ancora chiusa al servizio viaggiatori quindi i treni transitano senza fermarsi Questo a causa di un guasto e per oggi 31 dicembre le metropolitane la Roma Lido e il treno della ferrovia Roma Nord saranno in servizio fino alle 2:30 di notte per bus e tram termini ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati in redazione Massimo veschi non si rilevano al momento particolari difficoltà sulle strade della capitale mentre fuori città sullaL’Aquila per un abbonamento sono possibili rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli direzionemi ricordo che a causa dell’elevato rischio di contagio è stata annullata la gara podistica We run Rome prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla linea della metro la stazione Re diè ancora chiusa al servizio viaggiatori quindi i treni transitano senza fermarsi Questo a causa di un guasto e per oggi 31 dicembre le metropolitane laLido e il treno della ferroviaNord saranno in servizio fino alle 2:30 di notte per bus e tram termini ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso in via Renato Fucini, via Latina e in via Giulio Aristide Sartorio - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Cassia (Fatebenefratelli-Flaminia) - zazoomblog : Traffico Roma del 31-12-2021 ore 10:30 - #Traffico #31-12-2021 #10:30 - Marialuisamean1 : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Incidente - Viale di Trastevere ?????? Traffico rallentato all'incrocio con Via di San Francesco a Ripa > < #Lu… - in_appennino : RT muoversintoscan '???? In #A1, traffico regolare in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI -