Traffico Roma del 31-12-2021 ore 09 | 00

(Di venerdì 31 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità al momento sulle strade die dintorni la polizia locale Ci segnala Al momento la parziale chiusura aldi via rocci per la rottura di una condotta idrica Inoltre a seguito di un incidente sono possibili rallentamenti sulla rete all’altezza di via di Acqua Bullicante ricordiamo poi che a causa dell’elevato rischio di contagio è stata annullata la gara podistica We run Rome prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro e per oggi 31 dicembre le metropolitane la-lido e il tratto Urbano della ferroviaNord saranno in servizio fino alle 2:30 di notte per bus tranne termini-centocelle ultima corsa alle 21 saranno eccezioni 18 linee di bus attive anche di notte mentre domani primo gennaio ...