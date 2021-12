Traffico Roma del 31-12-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 31 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati redazione Massimo Vischi si mantiene scorrevolein queste prime ore di fine anno sulle strade della capitale libero da impedimenti anche l’intero percorso del raccordo anulare la polizia locale intanto ci Segnala la parcella e chiusura aldi via rocci per la rottura di una condotta idrica Inoltre a seguito di un incidente sono possibili rallentamenti sul Largo Preneste all’altezza di via di Acqua Bullicante ricordiamo ancora una volta che a causa dell’elevato rischio di contagio è stata annullata la gara podistica We run Rome prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro per quanto riguarda il trasporto pubblico per oggi 31 dicembre le metropolitane la-lido e il treno della ferroviaNord saranno in servizio fino alle 2:30 di ...