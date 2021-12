Traffico Roma del 31-12-2021 ore 07:30 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Luceverde Roma Buongiorno e ben Trovati al primo appuntamento della giornata poco Traffico al momento sulle strade della capitale attenzione Comunque alla nebbia molto fitta nelle zone a nord di Roma Intanto è stata annullata La Tradizionale maratona di fine anno la We run Rome la gara podistica prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro Questo a causa dell’elevato rischio di contagio e per oggi 31 dicembre le metropolitane la Roma-lido e il tratto Urbano della ferrovia Roma Nord saranno in servizio fino alle 2:30 di notte per bus tranne te di Centocelle ultima corsa alle 21 faranno l’eccezione 18 linee bus attive anche di notte e domani primo gennaio il servizio riprenderà alle 8 seguendo poi l’ora bene per il momento è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste altre notizie ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 31 dicembre 2021) LuceverdeBuongiorno e ben Trovati al primo appuntamento della giornata pocoal momento sulle strade della capitale attenzione Comunque alla nebbia molto fitta nelle zone a nord diIntanto è stata annullata La Tradizionale maratona di fine anno la We run Rome la gara podistica prevista per oggi pomeriggio sulle strade del centro Questo a causa dell’elevato rischio di contagio e per oggi 31 dicembre le metropolitane la-lido e il tratto Urbano della ferroviaNord saranno in servizio fino alle 2:30 di notte per bus tranne te di Centocelle ultima corsa alle 21 faranno l’eccezione 18 linee bus attive anche di notte e domani primo gennaio il servizio riprenderà alle 8 seguendo poi l’ora bene per il momento è tutto Grazie per l’attenzione ma per i dettagli di queste altre notizie ...

Advertising

LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma… - CDalessio71 : @fmazzoni7 @brubenasich @smilypapiking La verità è che il lavoro nella P.A. fa schifo ed è mal pagato. I dirigenti… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma – Velletri, auto fra barriere PL: dalle ore 20.37 traffico ferroviario… - muoversintoscan : ???? In #A1, traffico regolare in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI - fmazzoni7 : @brubenasich @smilypapiking Aggiungerei il traffico di Roma. Che per me e fattore determinante al pari di quelli (v… -