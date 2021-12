Tra Quirinale e Palazzo Chigi, avanza il partito della super stabilità (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se le parole hanno un senso, quando dice che va preservata «la continuità di governo», Enrico Letta toglie la carta pesantissima di Mario Draghi dal tavolo verde della partita per il Quirinale giacché – parrebbe lapalissiano – solo Mario Draghi può dare «continuità» a questo governo. Se le parole hanno un senso infatti nessun altra figura può garantire la «stabilità», altra parola-chiave pronunciata dal segretario del Pd: né un tecnico vicino a Draghi (Daniele Franco, Marta Cartabia, Vittorio Colao) perché difficilmente sarebbe in grado di tenere unita una maggioranza sempre sul punto di spaccarsi (lo abbiamo visto sia sulla legge di Bilancio che ancor più sulle nuove misure anti-Covid), con tanto saluti alla stabilità; e nemmeno un politico si troverebbe facilmente a gestire un governo dall’orizzonte ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Se le parole hanno un senso, quando dice che va preservata «la continuità di governo», Enrico Letta toglie la carta pesantissima di Mario Draghi dal tavolo verdepartita per ilgiacché – parrebbe lapalissiano – solo Mario Draghi può dare «continuità» a questo governo. Se le parole hanno un senso infatti nessun altra figura può garantire la «», altra parola-chiave pronunciata dal segretario del Pd: né un tecnico vicino a Draghi (Daniele Franco, Marta Cartabia, Vittorio Colao) perché difficilmente sarebbe in grado di tenere unita una maggioranza sempre sul punto di spaccarsi (lo abbiamo visto sia sulla legge di Bilancio che ancor più sulle nuove misure anti-Covid), con tanto saluti alla; e nemmeno un politico si troverebbe facilmente a gestire un governo dall’orizzonte ...

CarloCalenda : Sul Quirinale siamo ai soliti tatticismi, ignorando totalmente la situazione eccezionale che viviamo. Sediamoci tra… - sebmes : La scelta non è se mandare #Draghi al Quirinale o se tenerlo a Palazzo Chigi. La scelta è se tenerci uno statista… - fattoquotidiano : Draghi al Quirinale, la strada diventa in salita. Tra paura del voto anticipato e insofferenza per l’autocandidatur… - GiorgiaGambino : RT @CarloCalenda: Sul Quirinale siamo ai soliti tatticismi, ignorando totalmente la situazione eccezionale che viviamo. Sediamoci tra leade… - guiodic : RT @the_highsparrow: Se il Messia se la svigna e trasloca al Quirinale, tra 20 giorni questo è a Palazzo Chigi come 'supplente'. #nevaleval… -