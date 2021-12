Tpl | Sala | ‘in finanziaria previsti soldi per prolungare metro Milano’

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Milano, 31 dic. (Adnkronos) – Buone notizie per il trasporto pubblico milanese: “nella2022 sono previste risorse per i lavori di prolungamento dellepolitane M1 (verso Baggio – Olmi – Valsesia) e M4 (da Linate verso Segrate) e per i progetti di prolungamento della M2 (verso il vimercatese) e della M3 (da San Donato verso Paullo)”. Lo spiega il sindaco di Milano Giuseppein un post su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

