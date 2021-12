Tortu | «La motivazione arriva sempre da dentro non da fuori Il fuori ti regala l’1% di prestazione»

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sul Giornale un’intervista a Filippo, campione olimpico della 4×100 a Tokyo con Marcell, Patta e Desalu. «La mia forza, la mia caratteristica, da, è quella di non sentire mai le pressioni esterne. Ascolto solo le mie. E quelle pesano tanto. Non mi tocca minimamente il parere degli altri quando sono dietro i blocchi, non mi preoccupa che possano dire “ah, ci ha deluso…”. Perché quando vado male sono talmente a terra che il doloreprima a me. La pressione mentre attendevo il testimone c’era, ovvio, ma era la mia, anche perché in quei momenti non esiste null’altro al mondo». Continua: «Non curandomi dell’esterno, non avevo dato troppo peso neanche alle lodi dei due anni precedenti. Certo, uno che va più veloce di te è uno stimolo, a nessuno piacere secondo. Che sia Marcell con cui gareggio da ...

Quello di Filippo nella 4x100 "no, no, non mi stancherò mai di ripeterlo" interrompe lui "non ... Ma non è questo che ti dà la motivazione a sacrificarti. La motivazione arriva sempre da dentro ...