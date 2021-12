Toronto scatenato | sondaggio per un attaccante della Serie A!

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Dopo Criscito, Insigne e Belotti, ilavrebbe chiesto informazioni per un altro italiano, sempre del Genoa, qualora non dovesse arrivare al Gallo. Sembra realmente intenzionato il club canadese a seguire le tracce dell’eredità di Giovinco. Destro Genoa MLSMattia Destro è in scadenza con il Genoa. La sua volontà sarebbe quella di rimanere in terra ligure, dove negli ultimi mesi si è affermato a suon di gol. Tuttavia illo ha chiamato, in vista propriosua scadenza. L’dovrebbe incontrare a breve la società per pianificare le prossime stagioni. Al momento l’unico obiettivo rimane quellosalvezza del Genoa, sognando la nazionale. A riportarlo è Il Secolo XIX. VINCENZO BONIELLO

