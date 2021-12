Thomas Tuchel, sempre più gelo con Lukaku: “Ha causato un casino…” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un vero e proprio casino, parafrasando le parole di Thomas Tuchel. L’allenatore del Chelsea, durante la conferenza stampa di presentazione alla delicata gara del Primo dell’Anno contro il Liverpool, si è scagliato contro le dichiarazioni di Romelu Lukaku dicendo, apertamente, che non gli sono piaciute le dichiarazioni del suo attaccante. È sempre più gelo tra il tedesco e l’ex punta dell’Inter. Thomas Tuchel, frontale contro il belga: “Parleremo a quattr’occhi…” Ecco cosa ha detto il tecnico campione d’Europa in conferenza stampa rispondendo alle parole dell’attaccante belga del Chelsea: “Le parole di Lukaku? Non mi sono piaciute, hanno causato un casino di cui non avevamo bisogno. Sono onesto nel dire che questa situazione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Un vero e proprio casino, parafrasando le parole di. L’allenatore del Chelsea, durante la conferenza stampa di presentazione alla delicata gara del Primo dell’Anno contro il Liverpool, si è scagliato contro le dichiarazioni di Romeludicendo, apertamente, che non gli sono piaciute le dichiarazioni del suo attaccante. Èpiùtra il tedesco e l’ex punta dell’Inter., frontale contro il belga: “Parleremo a quattr’occhi…” Ecco cosa ha detto il tecnico campione d’Europa in conferenza stampa rispondendo alle parole dell’attaccante belga del Chelsea: “Le parole di? Non mi sono piaciute, hannoun casino di cui non avevamo bisogno. Sono onesto nel dire che questa situazione ...

