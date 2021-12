The Ibiza Affair la notte di Capodanno su Sky Atlantic, la miniserie sullo scandalo che travolse l’Austria nel 2019 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sky Atlantic sceglie The Ibiza Affair per la programmazione della notte di Capodanno: la miniserie in 4 parti va in onda in prima tv il 31 dicembre in prima serata, con tutti gli episodi che compongono la prima stagione. The Ibiza Affair è una miniserie tedesca che ha debuttato solo quest’anno – titolo originale Die Ibiza Affare – distribuita in Europa da Sky: in Italia va in onda per la prima volta la sera di San Silvestro, occupando l’intera prima serata. The Ibiza Affair può essere classificato come un political drama ma anche una serie storica, visto che il soggetto è basato su una vicenda realmente accaduta negli ultimi anni: la serie nasce infatti come adattamento del ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Skysceglie Theper la programmazione delladi: lain 4 parti va in onda in prima tv il 31 dicembre in prima serata, con tutti gli episodi che compongono la prima stagione. Theè unatedesca che ha debuttato solo quest’anno – titolo originale DieAffare – distribuita in Europa da Sky: in Italia va in onda per la prima volta la sera di San Silvestro, occupando l’intera prima serata. Thepuò essere classificato come un political drama ma anche una serie storica, visto che il soggetto è basato su una vicenda realmente accaduta negli ultimi anni: la serie nasce infatti come adattamento del ...

