The Crown 5, perché la Famiglia Reale potrebbe far causa alla serie (Di venerdì 31 dicembre 2021) La Famiglia Reale potrebbe aprire una controversia legale contro Netflix per la quinta stagione di The Crown, la seguitissima serie sulle vicende dei sovrani britannici. The Crown 5: perché è la stagione più controversa Il quinto capitolo di The Crown approderà su Netflix nel 2022 ma già si prevede aria di burrasca tra la piattaforma streaming e la Royal Family. La stagione si concentrerà, infatti, sulla tormentata rottura tra il principe Carlo e Lady D nel 1992, fino alla tragica morte di quest’ultima avvenuta nel 1997. La serie si preannuncia molto pericolosa per l’immagine della Famiglia Reale in cui verrà ricostruita anche la sconvolgente intervista rilasciata da Diana ... Leggi su dilei (Di venerdì 31 dicembre 2021) Laaprire una controversia legale contro Netflix per la quinta stagione di The, la seguitissimasulle vicende dei sovrani britannici. The5:è la stagione più controversa Il quinto capitolo di Theapproderà su Netflix nel 2022 ma già si prevede aria di burrasca tra la piattaforma streaming e la Royal Family. La stagione si concentrerà, infatti, sulla tormentata rottura tra il principe Carlo e Lady D nel 1992, finotragica morte di quest’ultima avvenuta nel 1997. Lasi preannuncia molto pericolosa per l’immagine dellain cui verrà ricostruita anche la sconvolgente intervista rilasciata da Diana ...

Advertising

carbazing : Oddio credevo fosse una foto da the Crown 5 ?? - sensicure : @nekaygisi Sense8 Dark Maid (non ancora vista ma molto consigliata) Spinning Out The Crown Strappare lungo i bordi Mr Robot The OA - Mrska1998 : @nekaygisi Io volevo iniziare The Crown, ne parlano bene • Lupin • Dietro ai suoi occhi • Peaky Blinders • You • Maid • Stranger things - Caput_mundi26 : @nekaygisi Le regole del delitto perfetto La casa di carta The crown Sono un pó di stagioni ma ne vale veramente la pena - nekaygisi : @theweirdSofi La regina degli scacchi vista ??? Sono attratta da the crown -