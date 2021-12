The Beatles, quando Paul McCartney sciolse la band in tribunale | Memories (Di venerdì 31 dicembre 2021) I Beatles sono finiti, e questo lo sanno tutti e 4. C’è qualcosa che manca, tuttavia, per rendere effettivo lo scioglimento della band più importante del mondo. Lo sa molto bene Paul McCartney, che ha già affidato alla stampa la notizia ma non ha ancora ufficializzato la chiusura dei Fab Four. “I Beatles hanno lasciato i Beatles, non io”, dirà all’annuncio del suo album solista McCartney (1970), uscito alcuni mesi prima di quel triste epilogo. Il 31 dicembre 1970 c’è un Allen Klein spaesato. Il manager che accompagna la band è ben consapevole delle tensioni interne, ma fino a quel momento non metabolizza che Macca faccia sul serio. Nell’atto emesso dalla High Court’s Chancery Division si legge quanto segue: “L’attività di società svolta ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Isono finiti, e questo lo sanno tutti e 4. C’è qualcosa che manca, tuttavia, per rendere effettivo lo scioglimento dellapiù importante del mondo. Lo sa molto bene, che ha già affidato alla stampa la notizia ma non ha ancora ufficializzato la chiusura dei Fab Four. “Ihanno lasciato i, non io”, dirà all’annuncio del suo album solista(1970), uscito alcuni mesi prima di quel triste epilogo. Il 31 dicembre 1970 c’è un Allen Klein spaesato. Il manager che accompagna laè ben consapevole delle tensioni interne, ma fino a quel momento non metabolizza che Macca faccia sul serio. Nell’atto emesso dalla High Court’s Chancery Division si legge quanto segue: “L’attività di società svolta ...

