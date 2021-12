Tesla richiama circa mezzo milioni di vetture: ecco perché (Di venerdì 31 dicembre 2021) Tesla ha richiamato negli Stati Uniti circa mezzo milioni di automobili a causa dei difetti della telecamera per la retromarcia e per quanto riguarda il bagagliaio. Questo richiamo è stato effettuato perché, secondo i regolatori, potrebbero essere fonte di incidenti. La produttrice di veicoli elettrici ha richiamato un totale di 356.309 Model 3 2017-2020 al fine di poter risolvere i problemi della telecamera posteriore e altri 119mila Model S per poter risolvere invece i problemi legati al bagagliaio. Per quanto riguarda la Model 3 la chiusura e l’apertura del bagagliaio potrebbe danneggiare i cavi che fissano lo specchietto retrovisore, mentre per quanto riguarda la Model S ci sarebbero dei problemi per quanto riguarda i fermi che fissano il ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 31 dicembre 2021)hato negli Stati Unitidi automobili a causa dei difetti della telecamera per la retromarcia e per quanto riguarda il bagagliaio. Questo richiamo è stato effettuato, secondo i regolatori, potrebbero essere fonte di incidenti. La produttrice di veicoli elettrici hato un totale di 356.309 Model 3 2017-2020 al fine di poter risolvere i problemi della telecamera posteriore e altri 119mila Model S per poter risolvere invece i problemi legati al bagagliaio. Per quanto riguarda la Model 3 la chiusura e l’apertura del bagagliaio potrebbe danneggiare i cavi che fissano lo specchietto retrovisore, mentre per quanto riguarda la Model S ci sarebbero dei problemi per quanto riguarda i fermi che fissano il ...

Advertising

EstebBeltramino : Tesla: richiama 200.000 auto in Cina, problemi al bagagliaio #motori - fisco24_info : Tesla: richiama 200.000 auto in Cina, problemi al bagagliaio: Maxirichiamo anche negli Usa per lo stesso motivo - Torrechannelit : Usa – Tesla richiama 500.000 auto per problemi di sicurezza - ForbesItalia : Tesla richiama mezzo milione di auto: “Motivi di sicurezza” - startzai : RT @development_rt: RT @RobotConsumer: RT @guidaautonoma: #Tesla richiama quasi mezzo milione di Model 3 e Model S -