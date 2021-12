Terribile lutto a Mediaset, morto Paolo Callissano a 54 anni. “Un gesto estremo”. Ecco perché non lo facevano più lavorare (Di venerdì 31 dicembre 2021) Paolo Calissano, 54 anni, è morto. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa, in zona Balduina a Roma. La drammatica scoperta è stata fatta dai carabinieri lungo la serata di ieri, intorno alle ore 23.00 di giovedì 30 dicembre 2021. Il quotidiano La Repubblica, in merito alle cause del decesso, ha fatto sapere che l’ipotesi è che l’attore sia deceduto per via di una overdose di psicofarmaci. Sempre il giornale diretto da Maurizio Molinari ha informato che Calissano soffriva di depressione. Sul suo comodino e in tante altre aree della casa sarebbero state rinvenute diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci. Chi indaga sta cercando di capire se si sia trattato di una morte accidentale, cioè involontaria, oppure di un gesto estremo, di un suicidio. Ad allertare le forze dell’ordine e i ... Leggi su cityroma (Di venerdì 31 dicembre 2021)Calissano, 54, è. Il suo corpo è stato trovato senza vita nella sua casa, in zona Balduina a Roma. La drammatica scoperta è stata fatta dai carabinieri lungo la serata di ieri, intorno alle ore 23.00 di giovedì 30 dicembre 2021. Il quotidiano La Repubblica, in merito alle cause del decesso, ha fatto sapere che l’ipotesi è che l’attore sia deceduto per via di una overdose di psicofarmaci. Sempre il giornale diretto da Maurizio Molinari ha informato che Calissano soffriva di depressione. Sul suo comodino e in tante altre aree della casa sarebbero state rinvenute diverse confezioni di medicinali e psicofarmaci. Chi indaga sta cercando di capire se si sia trattato di una morte accidentale, cioè involontaria, oppure di un, di un suicidio. Ad allertare le forze dell’ordine e i ...

