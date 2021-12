"Terapie intensive, cosa ci aspettiamo". Covid, picco non solo nei contagi: prima del bollettino, voci terribili (Di venerdì 31 dicembre 2021) E' arrivato il monitoraggio settimanale sulla pandemia da Covid in Italia. “Di settimana in settimana la circolazione del virus nel nostro Paese e nei paesi europei è sempre più intensa – ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in un video di commento ai dati -. Nelle ultime settimane in Italia la curva si è incrementata con la crescita dei nuovi casi sostanzialmente quasi in tutte le Regioni”. Allarmante il numero di nuovi casi: “Ha raggiunto i 753 per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, in netta crescita, e l'Rt si mantiene sopra l'1, indicatori che ci segnalano come il numero dei nuovi casi e delle ospedalizzazioni è ancora in crescita”. Non è tempo di abbandonare i comportamenti prudenti, insomma. Bisogna continuare, invece, sulla strada del vaccino. A spaventare è soprattutto il carico sugli ospedali. “C'è un incremento ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) E' arrivato il monitoraggio settimanale sulla pandemia dain Italia. “Di settimana in settimana la circolazione del virus nel nostro Paese e nei paesi europei è sempre più intensa – ha spiegato Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in un video di commento ai dati -. Nelle ultime settimane in Italia la curva si è incrementata con la crescita dei nuovi casi sostanzialmente quasi in tutte le Regioni”. Allarmante il numero di nuovi casi: “Ha raggiunto i 753 per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni, in netta crescita, e l'Rt si mantiene sopra l'1, indicatori che ci segnalano come il numero dei nuovi casi e delle ospedalizzazioni è ancora in crescita”. Non è tempo di abbandonare i comportamenti prudenti, insomma. Bisogna continuare, invece, sulla strada del vaccino. A spaventare è soprattutto il carico sugli ospedali. “C'è un incremento ...

Advertising

GiovaQuez : ?Bollettino di oggi: • 126.888 contagiati • 156 morti • 22.246 guariti +41 terapie intensive | +288 ricoveri 1.1… - istsupsan : #covid19 ??dati monitoraggio ?? ????Incidenza settimanale in netto aumento: 783 per 100mila abitanti ??Rt pari a 1,18,… - chedisagio : In questi giorni di impazzimento generale, invito a consultare le mappe del @sole24ore sui dati che importano realm… - Roberta44762324 : RT @nicmad84: Io non posso bere il caffè al bar perché Giovanni Toti vuole le terapie intensive belle vuote, in ordine, coi centrini sui re… - Guardamihh : @pinegaps @Angelo153100881 @loredanamac @SabrinaPerugini Immagina di essere nata dove hanno fatto pochi vaccini ..… -