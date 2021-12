Tennis, Rafael Nadal atterra a Melbourne. La conferma con una foto sui social (Di venerdì 31 dicembre 2021) Attraverso un post sul proprio profilo Instangram, lo spagnolo Rafael Nadal ha confermato la presenza a Melbourne per gli Australian Open. L’atleta spagnolo è atteso al via del primo slam della stagione che come tra poche settimane prenderà il via in Australia. La stella iberica ha concluso il periodo di isolamento in seguito alla positività al Coronavirus, una sosta che quasi certamente è stata causata dalla partecipazione del maiorchino in occasione del Mubadala World Tennis Championship, torneo che si è tenuto a dicembre in quel di Abu Dhabi. Il 35enne di Manacor è atterrato in Australia ed ora si appresta a dare battaglia dopo una serie di allenamenti che ha mostrato nella sua accademia in Spagna con il giovane connazionale Dani Rincon. Non è dato sapersi se Nadal ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Attraverso un post sul proprio profilo Instangram, lo spagnolohato la presenza aper gli Australian Open. L’atleta spagnolo è atteso al via del primo slam della stagione che come tra poche settimane prenderà il via in Australia. La stella iberica ha concluso il periodo di isolamento in seguito alla positività al Coronavirus, una sosta che quasi certamente è stata causata dalla partecipazione del maiorchino in occasione del Mubadala WorldChampionship, torneo che si è tenuto a dicembre in quel di Abu Dhabi. Il 35enne di Manacor èto in Australia ed ora si appresta a dare battaglia dopo una serie di allenamenti che ha mostrato nella sua accademia in Spagna con il giovane connazionale Dani Rincon. Non è dato sapersi se...

