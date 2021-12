Tennis, Rafa Nadal è a Melbourne: allenamento sulla Rod Laver Arena (FOTO) (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grandi notizie per Rafa Nadal e tutti i suoi fan. Lo spagnolo ha infatti postato “a sorpresa” una FOTO che lo vede già a Melbourne sui campi degli Australian Open, che quindi con ogni probabilità vedrà il maiorchino ai nastri di partenza. “Non ditelo a nessuno…Sono qui” ha scritto un divertito e ironico Nadal, che evidentemente ha superato in pochi giorni la positività al Covid riscontrata dopo le esibizioni di Abu Dhabi. Nelle storie poi il mancino di Manacor ha pubblicato anche un breve video del suo allenamento sulla Rod Laver Arena. Il post di Nadal su Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Grandi notizie pere tutti i suoi fan. Lo spagnolo ha infatti postato “a sorpresa” unache lo vede già asui campi degli Australian Open, che quindi con ogni probabilità vedrà il maiorchino ai nastri di partenza. “Non ditelo a nessuno…Sono qui” ha scritto un divertito e ironico, che evidentemente ha superato in pochi giorni la positività al Covid riscontrata dopo le esibizioni di Abu Dhabi. Nelle storie poi il mancino di Manacor ha pubblicato anche un breve video del suoRod. Il post disu Instagram Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da...

