Tennis | Lorenzo Musetti inizia la stagione con l’ATP di Adelaide I Avversari e proiezioni ranking

(Di venerdì 31 dicembre 2021)lunedì 27 dicembre era 59° nelATP con 1004 punti. L’azzurro scarterà, dopo il torneo ATP 250 diI, in caso di passaggio agli ottavi, i 10 punti incamerati ad Indian Wells, ma in caso di vittoria nel primo turno ne riceverebbe 20, salendo così a quota 1014.nonostante una vittoria in Australia resterebbe, virtualmente, al 59° posto, ma, arrivando ai quarti, l’azzurro si porterebbe a quota 1039, al 57° posto, mentre un ulteriore balzo verrebbe fatto con l’approdo in semifinale, giungendo a quota 1084, al 56° posto. L’ingresso tra i primi 50 al mondo sarebbe sfiorato con l’approdo in finale, che lo farebbe salire a quota 1144, al 51° posto, infine con il successo nel torneo l’azzurro verrebbe proiettato a quota 1244, che attualmente ...

Il 2021 ha regalato al tennis italiano una stagione indimenticabile e ricca di momenti inediti, a partire dalla finale di Lorenzo della nostra Next Gen capitanata da Jannik Sinner (n.10 Atp) e... Un anno incredibile per i tennisti italiani, dalla prima finale 1000 di Jannik all'exploit di Sonego agli Internazionali passando per il record di azzurri tra i 100 ... Per gli appassionati di tennis, il 2022 si apre subito con un grande evento mondiale, l'ATP Cup 2022. Dall'1 al 9 gennaio l'australiana Sydney ospiterà la terza edizione del torneo per squadre nazionali