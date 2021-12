Tennis | Hyeong Chung ancora lontano dal ritorno in campo | “Fa solo stretching e fisioterapia”

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il mondo delsta andando avanti alla velocità della luce. Il 2021 è stato l’anno in cui nuovi talenti si sono affacciati nell’élite mondiale, con la consacrazione definitiva di Daniil Medvedev ed Alexander Zverev in primissima pagina. Chi è mancato all’appello in questi ultimi anni è il coreano, che dopo una repentina esplosione si è eclissato come il passaggio di una cometa. Sembrava nata una nuova stella nel finale del 2017, quando l’allora ventunenne si impose nella prima edizione delle Next Gen Finals di scena a Rho battendo in finale in quattro set Andrey Rublev. Una interessante crescita che venne confermata ai successivi Australian Open, quando si impose all’attenzione del pubblico mondiale issandosi fino in semifinale, battendo avversari di altissimo rango come Alexander Zverev e Novak Djokovic. Entrato in ...