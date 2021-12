Tennis | Atp Cup al via domani a Sydney | l’Italia tra le favorite

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 31 dicembre 2021), 31 dic. – (Adnkronos) – All’Olympic Park di, si alza il sipario sulla terza edizione dell’Atp Cup al via. Alla manifestazione a squadre con un montepremi da dieci milioni di dollari non parteciperà nessuno dei Fab Three. Non ci saranno infatti Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic, che hanno vinto 60 degli ultimi 73 Slam. Nelche verrà, quando i tre campioni non saranno più in campo,potrà giocare un ruolo da protagonista. Già oggi è l’unica nazione con due Top 10 al via del torneo, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. L'articolo proviene da Ildenaro.it.