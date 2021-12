Tennis | Atp Cup al via domani a Sydney | l' Italia tra le favorite 3

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - Testa di serie proprio grazie alla classifica di Tsitsipas, secondo il curioso meccanismo previsto dal regolamento che si basa solo sui numeri 1 per individuare il ranking delle nazioni in tabellone, la Grecia affronterà la Polonia, l'Argentina e la Georgia. La qualificazione potrebbe diventare una lotta a due fra polacchi e sudamericani. Hubert Hurkacz, vincitore l'anno scorso a Miami e semifinalista a Wimbledon, ha chiuso la sua miglior stagione di sempre: è lui il gioiello della Polonia che due anni fa pagò la poca competitività in doppio. L'Argentina si gode il sorriso di Diego Schwartzman a cuipiace davvero molto. “Giocare per la propria nazione è diverso” ha detto il numero 1 argentino, che farà in un certo senso da guida per il numero 2, il ventinovenne Federico Delbonis, alla prima partecipazione in Atp Cup.