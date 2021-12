Tennis | Atp Cup al via domani a Sydney | l’Italia tra le favorite 3

(Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) – Testa di serie proprio grazie alla classifica di Tsitsipas, secondo il curioso meccanismo previsto dal regolamento che si basa solo sui numeri 1 per individuare il ranking delle nazioni in tabellone, la Grecia affronterà la Polonia, l’Argentina e la Georgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Una notizia fantastica per tutti gli appassionati die nello specifico sopratutto per tutti ...presenza di Rafa in Australia è un forte indizio ed il tennista si preparerà mediante il torneo...Il 2021 ha regalato alitaliano una stagione indimenticabile e ricca di momenti inediti, a partire dalla finale di ...l'ascesa della nostra Next Gen capitanata da Jannik Sinner (n.10) e ...Sydney, 31 dic. - All'Olympic Park di Sydney, si alza il sipario sulla terza edizione dell'Atp Cup al via domani. Alla manifestazione a squadre con un monteprem ...Tennis ATP Cup 2022, da capodanno e per nove giorni si giocherà la competizione a squadre che apre il nuovo anno di Tennis.