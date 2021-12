Tennis | Atp Cup al via domani a Sydney | l' Italia tra le favorite 2

(Di venerdì 31 dicembre 2021) (Adnkronos) - La Spagna può giocare con due punte, Roberto Bautista Agut e Pablo Carreno Busta, rispettivamente numero 19 e 20 del mondo. Completano la squadra Albert Ramos-Vinolas, Alejandro Davidovich Fokina e il debuttante Pedro Martinez, salito nel 2021 al best ranking di numero 58 del mondo. Il Cile, invece, è quasi tutto sulle spalle di Cristian Garin, soddisfatto del suo lavoro invernale, supportato da Alejandro Tabilo e Tomas Barrios Vera. Escluso quello dell', il girone più interessante è il Gruppo C composto dalla Germania di Alexander Zverev, già semifinalista in Atp Cup un anno fa, il Canada di Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime, la Gran Bretagna guidata da Cameron Norrie, e gli USA di Taylor Fritz e John Isner. Nel Gruppo D, il più indecifrabile, Stefanos Tsitsipas è consapevole del significato non solo immediato del torneo. “Il ...

Una notizia fantastica per tutti gli appassionati die nello specifico sopratutto per tutti ...presenza di Rafa in Australia è un forte indizio ed il tennista si preparerà mediante il torneo...Il 2021 ha regalato alitaliano una stagione indimenticabile e ricca di momenti inediti, a partire dalla finale di ...l'ascesa della nostra Next Gen capitanata da Jannik Sinner (n.10) e ...Sydney, 31 dic. - (Adnkronos) - All'Olympic Park di Sydney, si alza il sipario sulla terza edizione dell'Atp Cup al via domani. Alla manifestazione a ...Tennis ATP Cup 2022, da capodanno e per nove giorni si giocherà la competizione a squadre che apre il nuovo anno di Tennis.