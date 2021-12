Tempesta d'amore, anticipazioni 31 dicembre: Max capisce di amare Vanessa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una grande svolta terrà i fan di Tempesta d'amore con il fiato sospeso, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 31 dicembre. L'ultimo giorno dell'anno, infatti, sarà foriero di nuove consapevolezze per Max Richter che finalmente prenderà coscienza dei sentimenti che lo legano a Vanessa Sonnbichler. Il ragazzo per settimane ha ripetuto all'amica di non essere innamorato di lei e ha fatto di tutto per conquistare Shirin, pur sapendo che la nipote di Alfons avesse perso la testa per lui. Ad un certo punto, nella vita di Vanessa è entrato Georg Fichtl, un campione di scherma arrivato in hotel solo per conoscerla e tra i due è scattata subito una sintonia. La giovane ha girato uno spot con lo sportivo e, durante le riprese, il ragazzo l'ha baciata a sorpresa. In seguito, i due ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Una grande svolta terrà i fan did'con il fiato sospeso, come rivelano ledi oggi, venerdì 31. L'ultimo giorno dell'anno, infatti, sarà foriero di nuove consapevolezze per Max Richter che finalmente prenderà coscienza dei sentimenti che lo legano aSonnbichler. Il ragazzo per settimane ha ripetuto all'amica di non essere innamorato di lei e ha fatto di tutto per conquistare Shirin, pur sapendo che la nipote di Alfons avesse perso la testa per lui. Ad un certo punto, nella vita diè entrato Georg Fichtl, un campione di scherma arrivato in hotel solo per conoscerla e tra i due è scattata subito una sintonia. La giovane ha girato uno spot con lo sportivo e, durante le riprese, il ragazzo l'ha baciata a sorpresa. In seguito, i due ...

