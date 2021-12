Telefonata Biden - Putin conclusa dopo 50 minuti

(Di venerdì 31 dicembre 2021) E' durata 50latra il presidente americano Joee quello russo Vladimir. Lo riferisce la Casa Bianca. Durante la conversazioneha espresso "sostegno" per la ...

E' durata 50 minuti latra il presidente americano Joee quello russo Vladimir Putin. Lo riferisce la Casa Bianca. Durante la conversazioneha espresso "sostegno" per la soluzione diplomatica ma ha ...... Putin esi sono sentiti nuovamente ieri sera al telefono per rafforzare la stagione del ... L'insolito orario della" è iniziata alle 3,35 di Washington, le 23,35 a Mosca ed è durata 50 ...La telefonata, richiesta dalla Russia, è stata la seconda conversazione di questo tipo tra i due leader questo mese e ha segnato l'ultimo sforzo per ...Milano, 31 dic. (LaPresse/AP) - Il presidente russo Vladmir Putin, nel corso della telefonata con Joe Biden, quando quest'ultimo ha ventilato la minaccia di ...