Te Deum, il Papa: "No alle 'facciate': Roma si distingua per accoglienza e dignità della vita" (Di venerdì 31 dicembre 2021) Città del Vaticano – "Una città accogliente e fraterna non si riconosce dalla 'facciata', dalle parole, dagli eventi altisonanti. No. Si riconosce dall'attenzione quotidiana, dall'attenzione 'feriale' a chi fa più fatica". Nella basilica di San Pietro, addobbata a festa per il canto del "Te Deum" di ringraziamento di fine anno, Papa Francesco rivolge, come da tradizione, un augurio speciale alla città di Roma, da pochi mesi guidata da una nuova Amministrazione comunale targata centrosinistra. Tra i banchi della basilica vaticana siede anche il neosindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, senza fascia tricolore. Doppia la stretta di mano con il Pontefice: all'inizio e al termine del rito, con un breve colloquio. Bergoglio, infatti, a sorpresa, non presiede la cerimonia.

