Te Deum 2021 streaming e diretta tv | dove vedere la Messa di fine anno

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 31 dicembre 2021) con Papa Francesco Oggi pomeriggio, 31 dicembre, con i Primi Vespri e il TePapa Francesco e tutta la Chiesa ringraziano Dio con la tradizionale preghiera per l’appena trascorso. Un modo anche per ricordare chi durante ilci ha lasciato e ringraziare il Signore per questo. Uncomunque difficile, con il mondo ancora alle prese con il Covid. A presiedere i Primi Vespri e il Teè Papa Francesco. Appuntamento oggi pomeriggio, 31 dicembre, alle ore 17.seguire il Teintv e in? Ecco tutto quello che c’è da sapere. In tv Ladiè ...